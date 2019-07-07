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Авиашоу «Крылья Пармы» - 2019 глазами зрителей
Изюминкой фестиваля "Крылья Пармы" в этом году стала новая разработка российских авиаконструкторов Су-34. Впервые в Прикамье зритель увидел эти машины. В небе же главным событием стало выступление пилотажной группы "Русские Витязи". На четырех самолетах пилоты выполнили фигуры высшего пилотажа, и за этим наблюдало не менее 40 тысяч зрителей.
На земле аж дух захватывает от такого. Рев двигателей и почти 40 тысяч человек, чьи взоры и камеры мобильных устройств устремлены в небеса, там, где пилоты, как будто купаются в облачной синеве. Всё чётко. Полное взаимопонимание.
На четырех Су-30СМ пилоты показали "Бочку", "Петлю Нестерова", боевой разворот, "Зеркало", а также виражи в форсажном режиме работы двигателей. Сразу после выступления в сети появились десятки любительских видеороликов.
"Крылья Пармы" на территории военной авиабазы "Сокол" в очередной раз собрали тех, кто влюблен в небо. Зрителей в два раза больше, чем в прошлом году. На поле были замечены даже палатки. Авиашоу стартовало в полдень с выступления парашютистов и легкомоторной авиации.
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