«Танцем слонов» на воздушных шарах завершилась «Небесная ярмарка» под Кунгуром

В Кунгуре масштабным ночным шоу завершился, продолжавшийся на протяжении целой недели фестиваль воздухоплавателей «Небесная ярмарка». Пилоты воздушных шаров профессионалы и любители по ежегодной традиции собрались чтобы продемонстрировать незабываемое зрелище для всех гостей фестиваля. Праздник вновь получился международным. Как все было и чем запомнилось в репортаже Ларисы Стрельниковой. Подробнее>>