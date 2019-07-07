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Чемпионат Приволжья по авиамодельному спорту прошел в Перми →
«Танцем слонов» на воздушных шарах завершилась «Небесная ярмарка» под Кунгуром
В Кунгуре масштабным ночным шоу завершился, продолжавшийся на протяжении целой недели фестиваль воздухоплавателей «Небесная ярмарка». Пилоты воздушных шаров профессионалы и любители по ежегодной традиции собрались чтобы продемонстрировать незабываемое зрелище для всех гостей фестиваля. Праздник вновь получился международным. Как все было и чем запомнилось в репортаже Ларисы Стрельниковой. Подробнее>>
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