В Перми появился гемодиализный аппарат для детей
В Пермской краевой детской клинической больнице в работу запустили гемодиализный аппарат с уникальными возможностями. В народе его называют "искусственная почка". Он помогает поддерживать жизнь пациентов, имеющих хроническую патологию с нарушением функции очистки крови. Прибор учитывает не только индивидуальные особенности детей, но и обладает расширенными функциями: позволяет в автоматическом режиме настраивать параметры, контролировать очищение крови, давление и водный электролитный баланс. Процедуры на нем проводят малышам в возрасте от 1 года.
Аппараты такого типа широко используются в Европе и США. Для Прикамья - он пока что единственный в своем роде. Процедуры на нем будут проходить дети с острой и хронической почечной недостаточностью по полису ОМС. Краевой Минздрав уделяет особое внимание вопросу оснащения больниц высокотехнологичным оборудованием. Только за 2018 год по программе "Качественное здравоохранение" для Краевой детской больницы приобрели 6 аппаратов для оказания специализированной медпомощи в различные подразделения на сумму почти 20 млн. рублей.
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