Улицу Глеба Успенского откроют, а перекресток Луначарского-Газеты Звезда будет чаcтично закрыт

Улицу Глеба Успенского откроют после реконструкции теплосети. Филиал "Т Плюс" и ООО "Пермская сетевая компания" завершили работы в центральной части города. На участке от школы №10 до Комсомольского проспекта уложили 800 метров новой тепломагистрали. На время раскопок была перекрыта только одна полоса, где размещалась спецтехника. Сейчас подрядная организация ждёт сухой погоды, чтобы положить первый черновой слой асфальта. Он позволит запустить движение транспорта в обе стороны. Это произойдёт в ближайшие дни. Укладка остальных слоёв будет проходить уже в ночное время. Работы в заключительной стадии. Установлен бортовой камень, щебёночное основание, на очереди укладка асфальта.

В июне энергетики завершили масштабную реконструкцию теплосети и возобновили движение на основной части улицы Луначарского. Открытие перекрёстка Глеба Успенского и Компроса поможет снизить нагрузку на центральные дороги города. Этот участок подлежал замене из-за большого износа теплотрассы. По словам специалистов, укладка современной пенополиуретановой изоляции позволит забыть о ремонте минимум на ближайшие 25 лет.

Вячеслав Ермаков, технический директор, главный инженер ОСП "Пермская" ООО "Пермская сетевая компания":

- Этот участок очень влияет на качество теплоснабжения, на гарантированное теплоснабжение большого объёма жилых домов нашего города. Это микрорайон Механошина, Куйбышева, Елькина, всё, что касается участка за кинотеатром "Кристалл". Также он является у нас резервирующим участком.

Между тем, сегодня вечером с 23.00 часов для проезда транспорта частично закроют перекрёсток Газеты Звезда и Луначарского. Это необходимо для завершения работ по замене трубопровода. Двигаясь в направлении от Комсомольского проспекта, по Луначарского, на перекрёстке с улицей Газеты Звезда нужно будет повернуть налево. Завершить работы энергетики планируют в течение четырех дней.