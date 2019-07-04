На видео попала погоня ДПС за грузовиками

Масштабный рейд сегодня с утра устроили инспекторы ГИБДД на трассе в Добрянском и Чусовском районах. В первую очередь, проверяли государственные номера у машин, а точнее - попытку их скрыть.

Частичное скрытие номерного знака – одно из самых распространенных нарушений на дорогах России. Сегодня с сотрудниками ГИБДД дежурили корреспонденты "Вести Пермь" на трассе Пермь – Чусовой где и выявляли подобные нарушения.

А этот рейд начинается с погони. Две грузовые машины, идущие с явным перевесом, со стороны города Чусового, закрыли свои номерные знаки, чтобы на пункте контроля их не увидел объектив видеокамеры. Их преследует экипаж ДПС