На видео попала погоня ДПС за грузовиками
Масштабный рейд сегодня с утра устроили инспекторы ГИБДД на трассе в Добрянском и Чусовском районах. В первую очередь, проверяли государственные номера у машин, а точнее - попытку их скрыть.
Частичное скрытие номерного знака – одно из самых распространенных нарушений на дорогах России. Сегодня с сотрудниками ГИБДД дежурили корреспонденты "Вести Пермь" на трассе Пермь – Чусовой где и выявляли подобные нарушения.
А этот рейд начинается с погони. Две грузовые машины, идущие с явным перевесом, со стороны города Чусового, закрыли свои номерные знаки, чтобы на пункте контроля их не увидел объектив видеокамеры. Их преследует экипаж ДПС
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