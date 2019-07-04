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← Как в Перми сегодня отмечали День ГИБДД

Шикарный подарок. Новейшая детская поликлиника

В Соликамске открыли новую детскую поликлинику, оборудованную по последнему слову техники. К медицинскому учреждению уже прикреплено 10 тысяч местных ребятишек. Учреждение способно обеспечивать до двухсот посещений в сутки. Штат врачей укомплектован полностью, что сегодня достаточно редко для муниципальных поликлиник .

Внешне новая детская поликлиника - это трёхэтажное здание, плюс благоустроенная территория с детской площадкой. Внутри - несколько лифтов, в том числе для маломобильных пациентов. Вид потрясающий! Все блестит новизной от отделки стен до медицинской аппаратуры, например, новая цифровая рентген-установка, аппарат УЗИ экспертного класса Приём ведется и педиатрами и узкими специалистами. Все готово к приёму пациентов, эндоскопическая и выездная службы медицинской помощи. Есть хирургический блок, где можно будет проводить некоторые виды операций амбулаторно.

И вот то, чего не было до сих пор в медицинских учреждениях Соликамска - зал лечебной физкультуры. Здесь есть практически всё - шведские стенки, маты и специальные приспособления для лечения плоскостопия, батут и очень интересный стенд - здесь есть кегли, дорожки, шесты, и гантели, причём гантели есть и для самых маленьких пациентов.

Метки: Здоровье, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 04.07.2019 в 02:22 в рубрике - Вести Пермь

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