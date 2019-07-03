Как в Перми сегодня отмечали День ГИБДД

Так уж повелось, что праздником его считают и полицейские, и многие водители. На дороге у них - вечное противостояние.

Почему идут в дорожную инспекцию? Уже говорили о желании помогать, а может кому-то с детства грезилось носить форму.

Пермская Госавтоинспекция это ещё и первая радиостанция для водителей и телеканал. Разработка аппаратно-программного комплекса «Сова-2» для считывания номеров автомобилей. Это уже прошлое. В настоящем - электронный протокол - экономит время водителя и инспектора.

А бывает не до протоколов. Погони со стрельбой...

Работа в воздухе…

И даже уплывающий нарушитель…

83-ю годовщину создания в Госавтоинспекции сотрудники полиции отметили сдержано. После - сразу за работу. А некоторые сделали это с песней! Оценил масштабы праздника корреспонден Антон Нагибин. Подробнее>>