Как в Перми сегодня отмечали День ГИБДД
Так уж повелось, что праздником его считают и полицейские, и многие водители. На дороге у них - вечное противостояние.
Почему идут в дорожную инспекцию? Уже говорили о желании помогать, а может кому-то с детства грезилось носить форму.
Пермская Госавтоинспекция это ещё и первая радиостанция для водителей и телеканал. Разработка аппаратно-программного комплекса «Сова-2» для считывания номеров автомобилей. Это уже прошлое. В настоящем - электронный протокол - экономит время водителя и инспектора.
А бывает не до протоколов. Погони со стрельбой...
Работа в воздухе…
И даже уплывающий нарушитель…
83-ю годовщину создания в Госавтоинспекции сотрудники полиции отметили сдержано. После - сразу за работу. А некоторые сделали это с песней! Оценил масштабы праздника корреспонден Антон Нагибин. Подробнее>>
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Грозит ли пермякам большая вода?
Как объехать перекрытый пермский Компрос
Бывшие клиенты пермского автосалона рассказали о схемах обмана с продажей автомобилей
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 01.07.2019
Легкий «Путь донора» в Пермском крае
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 01.07.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.06.2019
В Перми прошел необычный фестиваль айкидо
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.06.2019
В конструкторском бюро «Авиадвигателя» встретили ветеранов предприятия
Добавить комментарий: