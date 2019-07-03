Грозит ли пермякам большая вода

Из-за проливных дождей, которые продолжаются уже четвертый день, в Перми объявили режим повышенной готовности. Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В первую очередь, это означает, что специалисты особенно внимательно следят за уровнем воды на Камской ГЭС. Пока, как говорят, здесь все - по плану. Повода для экстренных мер - нет. Наводнение, как в Иркутской области, где прорвало дамбу, исключено. Ситуацию с уровнем воды прокоментировали на Камской: На сегодняшний день уровень воды выше Камской ГЭС находится на отметке 108 метров 30 сантиметров. При нормальном уровне – 108 метров 50 сантиметров. В водохранилище есть свободная емкость, 0,38 кубокилометр. Уровень воды не превышен.