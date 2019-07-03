Грозит ли пермякам большая вода
Из-за проливных дождей, которые продолжаются уже четвертый день, в Перми объявили режим повышенной готовности. Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В первую очередь, это означает, что специалисты особенно внимательно следят за уровнем воды на Камской ГЭС. Пока, как говорят, здесь все - по плану. Повода для экстренных мер - нет. Наводнение, как в Иркутской области, где прорвало дамбу, исключено. Ситуацию с уровнем воды прокоментировали на Камской: На сегодняшний день уровень воды выше Камской ГЭС находится на отметке 108 метров 30 сантиметров. При нормальном уровне – 108 метров 50 сантиметров. В водохранилище есть свободная емкость, 0,38 кубокилометр. Уровень воды не превышен.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Как объехать перекрытый пермский Компрос
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 01.07.2019
Легкий «Путь донора» в Пермском крае
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 01.07.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.06.2019
В Перми прошел необычный фестиваль айкидо
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.06.2019
В конструкторском бюро «Авиадвигателя» встретили ветеранов предприятия
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.06.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 25.06.2019
Добавить комментарий: