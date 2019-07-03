Как объехать перекрытый пермский Компрос
Как и обещали, в Перми перекрыли движение на одном из главных перекрестков города - между улицей Революции и Комсомольским проспектом. По первоначальным планам, реконструкция здесь должна продлиться три недели, до 24 июля. На это время изменено и движение общественного транспорта. Подробное расписание размещено на сайте городской администрации. Велики ли пробки и каковы пути объезда? Подробнее>>
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