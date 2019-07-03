Бывшие клиенты пермского автосалона рассказали о схемах обмана с продажей автомобилей

Суд Пермского района сегодня оставил под стражей сразу восемь сотрудников автосалона "Лайк-Моторс", расположенного на шоссе Космонавтов. Еще четверых после допроса отпустили. Все 12 человек задержала полиция по обвинению в мошенничестве. Пострадавших покупателей - десятки. Как обманывали клиентов в репортаже корреспондента "Вести Пермь" Ларисы Стрельниковой. Подробнее>>