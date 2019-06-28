«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.06.2019

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.

- Один откроют – другой закроют. Какие изменения произойдут в ближайшие дни на важных перекрестках Перми?

- Технопарк открыли технически. На “Морионе” появилась новая площадка для представителей IT-отрасли.

- Будущее – здесь! В Перми сегодня прошел краевой бал выпускников.

- Как быть с цаплей? Пермская семья спасла выпавшего из гнезда птенца, но теперь птица выросла.