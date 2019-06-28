В Перми прошел необычный фестиваль айкидо





28 июня 2019 впервые в истории клуба айкидо "Династия" состоялся Летний фестиваль айкидо. Фестиваль прошел в уникальном формате и объединил сразу два события и два интересных проекта.

Открывала Летний фестиваль айкидо добрым приветственным словом начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Индустриального района г. Перми Ольга Аренцева.

На старте программы, в первой половине дня, прошло занятие по айкидо для инвалидов из разных города, которые занимаются спортом в рамках курса "Айкидо без границ". Этот проект получил поддержку губернатора Пермского края. Под руководством тренера Дениса Гатаулина инвалиды занимались физкультурой вместе с воспитанниками клуба. Ребята живо откликнулись и приняли участие в этом новом для клуба начинании.

После интенсивной части занятия прошел круглый стол, закончившийся чаепитием, а дальше собравшиеся разговаривали, читали стихи и пели песни под гитару. Дружеская атмосфера и непринужденная обстановка позволила детям и взрослым раскрыть свои таланты, а командам – теснее сплотиться.

Второе событие дня – Фестиваль Демонстрационных программ по проекту "Айкидо-детям. Новые возможности" под патронажем Фонда Президентских грантов. Дети выступали, демонстрируя свои спортивные достижения, порадовав зрелищем профессионалов и всех гостей праздника.

Мероприятия фестиваля посетил Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Светлана Анатольевна со дня основания клуба советом и делом помогает в непростых социально-ориентированных проектах клуба айкидо "Династия"

Не обошлось и без подарков. Благодаря организаторам дети получили призы и, футболки с символикой проекта "Айкидо без границ", а все участники фестиваля – дипломы.

Денис Гатаулин, руководитель клуба айкидо "Династия", закрывая фестиваль и обращаясь к гостям выразил гордость за достижения всех участников фестиваля и пригласил присоединиться к проектам клуба.