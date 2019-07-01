«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 01.07.2019

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.

- Новая точка пробок. Перекресток Компроса и Революции закроют сегодня ночью.

- С 1 июля выросли тарифы ЖКХ. За что придется платить больше?

- Оторвался на авто. В Березниках водитель трактора превратил машину жены в груду железа.

- Прощальный рейс. Пермяки попрощались с троллейбусным сообщением.

- Белеет парус одинокий. Через Пермский край проплыл известный российский путешественник