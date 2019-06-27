«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.06.2019
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
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Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
|26.06.2019 в 16:07
|25.06.2019 в 07:56
|19.06.2019 в 20:27
|18.06.2019 в 10:01
|17.06.2019 в 18:55
|27.06.2019 в 00:16
|26.06.2019 в 14:31
|25.06.2019 в 10:30
|18.06.2019 в 22:35
|15.06.2019 в 16:07
В Березниках из Верхнекамских солей изготавливают косметические средства
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.06.2019
Когда в магазине запредельно низкие! цены, кошелек покупателя худеет медленнее
В Кудымкаре строится приют для бездомных собак
Пресбиопия. Практикующий офтальмохирур расскажет обо всем подробно
В конструкторском бюро «Авиадвигателя» встретили ветеранов предприятия
Александр Панкратов-Чёрный: «У меня всё наоборот!»
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.06.2019
Пермская гордума внесла изменения в Генеральный план города
Россельхознадзор Прикамья напоминает о необходимости своевременной обработки сельскохозяйственных земель
Электронная запись к врачу в Пермском крае вышла в лидеры сервисов на портале Госуслуг
Неплатежи потребителей тепла компенсирует бюджет
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 25.06.2019
Доступно о всех выплатах семьям с детьми
Поселок Красный Ясыл газифицирован
Малоэтажное строительство в Прикамье. Zнак качества
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В конструкторском бюро «Авиадвигателя» встретили ветеранов предприятия
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.06.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 25.06.2019
Доступно о всех выплатах семьям с детьми
Поселок Красный Ясыл газифицирован
Внимание! По Перми передвигается беспилотный автомобиль
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