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← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.06.2019

В конструкторском бюро «Авиадвигателя» встретили ветеранов предприятия

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Год восьмидесятилетия Пермских моторов, в череде праздничных событий - сегодня случилось особенное. В конструкторское бюро "Авиадвигатель" пригласили ветеранов предприятия. Руководство отчиталось о своей работе перед теми, кто сделал возможными передовые разработки отечественного двигателестроения.

Мимо фотографий моторов, словно сквозь годы, проходят ветераны "Авиадвигателя". Вместе с ними предприятие отмечает свой 80-летний юбилей.

О достижениях в работе КБ рассказывает генеральный конструктор предприятия Александр Иноземцев. Эта встреча - своеобразный отчёт перед теми, кто сделал возможным создание одной из главных разработок современной российской авиации – двигателя ПД-14.

Встреча ветеранов традиционно приурочена ко дню рождения основателя пермской конструкторской школы Павла Соловьева. Возле его бюста звучат цифры, значимые не только для предприятия, но и для всего края.

За 80 лет пермские двигатели подняли в небо более 47 тысяч самолётов. Теперь создавать авиационные моторы помогают роботизированные комплексы. А с точки зрения ветеранов, сегодня они смогли прикоснуться к своему будущему.

Метки: Наука и техника, Сделано в Перми

Опубликовано: 27.06.2019 в 07:47 в рубрике - Вести Пермь

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