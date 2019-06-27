В конструкторском бюро «Авиадвигателя» встретили ветеранов предприятия
Год восьмидесятилетия Пермских моторов, в череде праздничных событий - сегодня случилось особенное. В конструкторское бюро "Авиадвигатель" пригласили ветеранов предприятия. Руководство отчиталось о своей работе перед теми, кто сделал возможными передовые разработки отечественного двигателестроения.
Мимо фотографий моторов, словно сквозь годы, проходят ветераны "Авиадвигателя". Вместе с ними предприятие отмечает свой 80-летний юбилей.
О достижениях в работе КБ рассказывает генеральный конструктор предприятия Александр Иноземцев. Эта встреча - своеобразный отчёт перед теми, кто сделал возможным создание одной из главных разработок современной российской авиации – двигателя ПД-14.
Встреча ветеранов традиционно приурочена ко дню рождения основателя пермской конструкторской школы Павла Соловьева. Возле его бюста звучат цифры, значимые не только для предприятия, но и для всего края.
За 80 лет пермские двигатели подняли в небо более 47 тысяч самолётов. Теперь создавать авиационные моторы помогают роботизированные комплексы. А с точки зрения ветеранов, сегодня они смогли прикоснуться к своему будущему.
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