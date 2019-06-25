Внимание! По Перми передвигается беспилотный автомобиль

В Перми объявился первый в городе беспилотный автомобиль. Тест-драйв для желающих провели специалисты компании-разработчика - "Стар". Машина имеет 3-й и 4-й уровни автономности. Это значит, что робот способен принимать самостоятельные решения на дороге, реагировать на дорожные ситуации и светофоры, а также соблюдать ПДД. Подстраховать робота в любой момент может человек. Пермь стала седьмым городом России в рамках экспериментального путешествия беспилотника.