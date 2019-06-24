Кинофонтан. Пермяки сегодня впервые стали свидетелями незабываемого зрелища
Новый фонтан на эспланаде в Перми послужит еще и водяным киноэкраном. При первом тестовом показе здесь давали балет "Ромео и Джульетта", тестирование пока продолжается, и при удаче планируется включить показы кинокартин в программу представлений фонтана. Техническую возможность дают специальные форсунки, они создают дисперсную водяную взвесь, которая и служит полотном экрана. За ним располагается проектор, дающий свет и изображение. А звук идет из «родных» колонок фонтана. Впрочем, на такой экран влияет погода. Если на улице начнется дождь или ветер, изображение будет смазываться.
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