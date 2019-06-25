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Поселок Красный Ясыл газифицирован

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Одним газифицированным поселком стало больше в Пермском крае. Речь о селе Красный Ясыл в Ординском районе. Топливо сюда пошло благодаря первому газопроводу, построенному по программе газификации регионов России.

Семья Пихтовниковых - самые искусные камнерезы в округе. Много лет назад они построили дом и мастерскую на своей малой родине в Ординском районе. С коммуникациями проблем не было, кроме газа. До сегодняшнего дня.

Теперь в семье есть газ для приготовления пищи, а в перспективе появится горячая вода и отопление. Газификация села Красный Ясыл стала возможной благодаря строительству межпоселкового газопровода в рамках программы газификации регионов России ПАО «Газпром».

Зажечь газовую конфорку в своих домах смогут ещё 250 семей в селе Красный Ясыл.

Это первый межпоселковый газопровод, построенный в Ординском районе по программе газификации регионов России ПАО «Газпром». Газификация поселка объединила усилия краевого правительства, которые выделили дополнительные средства в размере 5 650 тысяч рублей, и газовиков. Они с 2018 года начали тянуть газ в посёлок.

Сегодня уровень газификации Ординского района превышает 30%. И газовая инфраструктура в районе развивается активно. В целом по краю за прошлый год удалось подключиться к газу свыше 7 тысяч домов. Такой существенный рывок в объёме подключений - результат синхронизации действий газовиков и краевых властей. Первые строят межпоселковые газопроводы, а регион - большую часть распределительных газопроводов.

Это сделано для того чтобы не снижать темпы газификации в крае. В прошлом году газ получили 8 тысяч домов, по сравнению с тем же 2015-м подключение составило всего 1,5 тысячи домов в год. В 2016 году - 3 тысячи домов. В 2019-м планируется держать планку прошлого года.

Эта же программа обеспечила теплом учеников местной школы. Ранее Красноясыльская школа отапливалась углём, при этом дети зимой всё равно мёрзли. Благодаря новой газовой котельной, построенной при поддержке краевых властей, получилось сразу несколько эффектов. Во-первых в помещениях школы станет теплее, во-вторых экономия после установки газового котла составит более миллиона рублей, а в-третьих - на сэкономленные деньги в школе планирует сделать ремонт и обновить спортивную площадку.

Метки: в Пермском крае, Общество, Экономика, Власть

Опубликовано: 25.06.2019 в 22:00 в рубрике - Вести Пермь

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