В поселке Щучье Озеро под землю ушел одноименный водоем

В поселке Щучье Озеро в Октябрьском районе под землю ушел- одноименный водоем, Щучье Озеро. И пока специалисты разбираются в причинах, местные жители решают, как жить дальше. За водой приходится ездить за 35 километров в одну сторону, в обе - уже 70, спецтранспорт успевает сделать только два рейса в день.

Пока от жажды не страдают социальные объекты. В новый детский сад "Сказка" питьевую воду, соответствующую всем санитарным нормам возят строго по графику. Двух больших емкостей хватает надолго.

Выход из ситуации есть - установить модульные очистные сооружения на другом озере, расположенном ближе, чем 35 километров. Ну, а пока чистая питьевая вода стала в буквальном смысле "на вес золота" В местных магазинах она поднялась в цене, и раскупают ее в считанные часы.