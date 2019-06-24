В поселке Щучье Озеро под землю ушел одноименный водоем
В поселке Щучье Озеро в Октябрьском районе под землю ушел- одноименный водоем, Щучье Озеро. И пока специалисты разбираются в причинах, местные жители решают, как жить дальше. За водой приходится ездить за 35 километров в одну сторону, в обе - уже 70, спецтранспорт успевает сделать только два рейса в день.
Пока от жажды не страдают социальные объекты. В новый детский сад "Сказка" питьевую воду, соответствующую всем санитарным нормам возят строго по графику. Двух больших емкостей хватает надолго.
Выход из ситуации есть - установить модульные очистные сооружения на другом озере, расположенном ближе, чем 35 километров. Ну, а пока чистая питьевая вода стала в буквальном смысле "на вес золота" В местных магазинах она поднялась в цене, и раскупают ее в считанные часы.
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