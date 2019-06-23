Вести Пермь. События недели 23.06.2019
В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Выпуск от 23 июня 2019 года.
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В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Выпуск от 23 июня 2019 года.
|19.06.2019 в 20:27
|18.06.2019 в 10:01
|17.06.2019 в 18:55
|17.06.2019 в 18:40
|17.06.2019 в 15:27
|18.06.2019 в 22:35
|15.06.2019 в 16:07
|07.06.2019 в 19:16
|04.06.2019 в 16:01
|31.05.2019 в 19:27
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Вести Пермь. События недели 23.06.2019
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