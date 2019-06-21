«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.06.2019
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:
- Дореволюционный фарфор. В центре Перми археологи нашли клад.
- Спасибо за все, маэстро! Теодор Курентзис расторг контракт с пермским оперным, но не покидает пермского зрителя.
- "Щит России-2019". В Перми прошла церемония награждения победителей фестиваля.
- Прощай, учеба! Впереди у школьников и студентов 7 дней выпускных.
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