«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.06.2019

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- Дореволюционный фарфор. В центре Перми археологи нашли клад.

- Спасибо за все, маэстро! Теодор Курентзис расторг контракт с пермским оперным, но не покидает пермского зрителя.

- "Щит России-2019". В Перми прошла церемония награждения победителей фестиваля.

- Прощай, учеба! Впереди у школьников и студентов 7 дней выпускных.