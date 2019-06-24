Стадион «Гайва» капитально отремонтируют
В Перми начался капитальный ремонт стадиона "Гайва". Спортобъект на улице Карбышева, 52 обещают сделать притягательным для жителей Орджоникидзевского района, с возможностью проведения соревнований российского уровня до конца этого года. Стадион построен в 80-х годах, находится в оперативном управлении спортшколы "Темп".
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