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«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.06.2019 →

В Пермском цирке настоящая «Карусель животных»

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Завтра в Пермском цирке с новыми силами возобновится яркое шоу под названием «Карусель животных». «Вести» уже рассказывали о медведях, что ездят на спинах буйволов. И теперь дрессировщики готовят новые сюрпризы.

Трюки джигитовки на буйволах выполняют Лора и Гера - 6-летние медведицы. Для бодрости в их ежедневном рационе 4 килограмма горбуши, для настроения - сладкая курага, финики… и пообниматься с Серго Самхарадзе. Заслуженный артист России своей ласковой воспитаннице вообще многое позволяет. Буквально ездить на себе.

В прошлый приезд в Пермь, ещё совсем маленькими, именно эти косолапые прогуливались по улицам, вызывая умиление прохожих. Тогда без опаски их можно было даже погладить.

Сегодня угостить сгущённым молоком этих забуревших и повзрослевших артисток уже не получится, как и повторить трюки, которыми они за это время овладели. А ещё обращаю ваше внимание на то, что мы сейчас снимаем без вспышки, что рекомендуют и всем зрителям. Дабы не напугать косолапых - хищники, всё-таки.

Взаимопонимание с двугорбыми четвероногими в номере, созданном по мотивам фильма «Белое солнце пустыни» находят ряженные «товарищ Сухов», «любезная Катерина Матвеевна» и «Петруха».

В новой программе «Карусель животных» на арене Пермского цирка в танце кружатся все. Па выделывают 7 диких вепрей. С десятком булав в руках на гироскутере балансируют жонглёры. Эквилибристы на вольностоящей лестнице. В страстном танго парят под куполом гимнасты на ремнях. Обладатели награды Серебряного Клоуна в Монте-Карло звёздные канатоходцы Волжанские вызывают восторг и пермских зрителей.

Кто главный в дуэте баба Шура и дед Юра выясняют, жонглируя тарелками, в ринге и танцевальном батле. В новой программе «Карусель животных» в Пермском цирке до 7 июля.


Опубликовано: 21.06.2019 в 21:29 в рубрике - Вести Пермь

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