В Прикамье в 17 медицинских учреждениях работают врачи-гериатры
В Перми, Добрянке, Барде, Очере и Октябрьском до конца этого года появятся пять специализированных гериатрических кабинетов. В них будут принимать врачи-гериатры - специалисты по старости. Таких в Пермском крае сегодня уже более сорока. Они помогают своим пациентам справляться с физическими и интеллектуальными особенностями "серебряного» возраста.
Своим пациентам врачи-гериатры задают вопросы, которые не задаст кардиолог или хирург, например, как отдыхает и хорошо ли помнит дорогу домой. Это в дополнение к стандартным медицинским исследованиям. Ведь помехой для нормальной жизни пожилого человека становятся не только болезни, но также интеллектуальные и физические особенности возраста.
Цель добиться, чтобы пациент был функционален, смог обслуживать себя. Чтобы он мог ходить, думать, кормить себя, общаться, быть социализированым и довольным жизнью.
Старость начинается тогда, когда заканчивается активность. Врач-гериатр назначает физические упражнения и их количество. Гериатрические кабинеты работают по всему краю. На сегодняшний день в Прикамье 17 медицинских организаций, где осуществляется амбулаторно-гериатрическая служба.
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