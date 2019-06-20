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В Прикамье в 17 медицинских учреждениях работают врачи-гериатры

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В Перми, Добрянке, Барде, Очере и Октябрьском до конца этого года появятся пять специализированных гериатрических кабинетов. В них будут принимать врачи-гериатры - специалисты по старости. Таких в Пермском крае сегодня уже более сорока. Они помогают своим пациентам справляться с физическими и интеллектуальными особенностями "серебряного» возраста.

Своим пациентам врачи-гериатры задают вопросы, которые не задаст кардиолог или хирург, например, как отдыхает и хорошо ли помнит дорогу домой. Это в дополнение к стандартным медицинским исследованиям. Ведь помехой для нормальной жизни пожилого человека становятся не только болезни, но также интеллектуальные и физические особенности возраста.

Цель добиться, чтобы пациент был функционален, смог обслуживать себя. Чтобы он мог ходить, думать, кормить себя, общаться, быть социализированым и довольным жизнью.

Старость начинается тогда, когда заканчивается активность. Врач-гериатр назначает физические упражнения и их количество. Гериатрические кабинеты работают по всему краю. На сегодняшний день в Прикамье 17 медицинских организаций, где осуществляется амбулаторно-гериатрическая служба.

Метки: Здоровье

Опубликовано: 20.06.2019 в 17:41 в рубрике - Вести Пермь

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