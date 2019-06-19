Порванный мениск теперь удалять не обязательно

Порванный мениск теперь удалять не нужно. В 4-й пермской городской больнице его могут восстановить. 10 операций уже проведено. Все успешно.

Пациентам делают, так называемую, подготовительную операцию снятие блокады. А далее проводится еще одна, уникальная - по сшиванию мениска.

Раньше подобного рода операции не существовали, мениски просто удаляли, сейчас же для того чтобы сшить мениск, требуется всего 15 минут.

Операции освоил заведующий отделением травматологии 4-й больницы Денис Тихомиров.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, новый метод заключается в том, чтобы при помощи специальных фиксаторов и нитей, которые обладают колоссальной прочностью, сшить порванные части мениска, сопоставляя их друг с другом.