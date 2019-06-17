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← «Концентрация на каждый матч». В Перми представили нового наставника БК «Парма»

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 17.06.19

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Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- Всем условно! Завершен судебный процесс по делу о реконструкции стадиона «Динамо».

- Время объезжать. Как пермяки встретили очередную серию перекрытия улиц?

- Сделано в Прикамье. В ходе рабочей поездки в Пермский район губернатору показали производство велосипедов.

- Пишите в ИГЖН! Как инициировать проверку Госжилнадзором нерадивых коммунальщиков?

- Старейшая телегазета региона. «Эфир» проводит альтернативную подписку. В чем ее плюсы?


Опубликовано: 17.06.2019 в 22:06 в рубрике - Вести Пермь

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