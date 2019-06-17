«Концентрация на каждый матч». В Перми представили нового наставника БК «Парма»

Сегодня в Перми журналистам представили нового тренера баскетбольного клуба «Парма». Им стал 41-летний Казис Максвитис. Один из самых успешных тренеров Литвы. Возглавляемая им на протяжении 5 лет команда, «Нептунас» (Клайпеда), накануне в очередной раз завоевала бронзовые награды национального чемпионата. Максвитис имеет большой опыт выступления в европейских турнирах: Евролиге, Еврокубке и Лиге Чемпионов FIBA. Трижды выигрывал чемпионат Европы, а так же золото чемпионата мира с молодёжными сборными страны. Умение работать и добиваться успехов с молодыми игроками, на которых продолжает делать ставку «Парма», стало важным фактором приглашения специалиста в Пермь. Второй- умение играть под давлением в конкурентном чемпионате с клубами, с развитой инфраструктурой и большими бюджетами. Контракт рассчитан на два года, с возможностью его расторжения, после первого. Обе стороны, впрочем, верят в лучшее.



Казис Максвитис, главный тренер БК «ПАРМА»: «Концентрация на каждый мачт, который играем. И администрация, и команда, все на это настроены.»

В новом сезоне, костяк «Пармы» составят пермские воспитанники. В том числе, к основе, продолжат привлекать игроков из молодёжной команды. При этом, годовой бюджет увеличится минимум в 1,5 раза. Рассчитывают на 120-130 миллионов рублей от контрактов со спонсорами. В июне- июле продолжится работа по формированию команды. Сборы в августе, их программу составит череда товарищеских матчей в Литве и Польше.

Александр Башминов, генеральный директор БК «ПАРМА»: «Единая лига ВТБ - уже ни для кого не секрет - 2-ой по силе чемпионат в Старом свете. После испанского. И основное требование сильных чемпионатов- это физические данные игроков. Атлетизм, если одним словом. Поэтому, мы в первую очередь выбор будем делать в первую очередь среди игроков атлетичных.»