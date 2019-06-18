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Подписка на газету «Эфир» заканчивается 20 июня
У жителей Пермского края осталось несколько дней, чтобы оформить альтернативную подписку на газету "Эфир". Акция заканчивается уже послезавтра.
В газете можно найти массу полезной информации, самую точную полную программу телепередач, региональные новости, а в последнем номере купон-квитанцию, с которым любимая газета станет еще дешевле.
Нина Паластрова, подписчик газеты "Эфир":
- Вот когда первый листочек появился, Эфирчик такой, потом двойной листочек, потом больше стал.
Нина Александровна, читает газету "Эфир" практически с первого дня её появления в Перми. Сначала это была просто программа передач, а потом всё больше полезной информации стало появляться на её страницах.
Нина Паластрова, подписчик газеты "Эфир":
- Чем мне редакция этой газеты нравится, тем, что здесь есть кроссворды - это прям бальзам для любителей. Здесь есть советы по домоводству, по садоводству.
Нина Александровна обычно газету "Эфир" покупала в киоске рядом с домом, но сейчас их убирают с придомовых территорий. До ближайшего работающего идти далеко. В редакции газеты об этой проблеме знают и потому придумали для своих подписчиков, так называемую альтернативную подписку.
Дмитрий Оксюта, директор газеты "Эфир":
- Уникальность с альтернативной подпиской в том, что стоимость газеты "Эфир" по альтернативной редакционной подписке будет ниже, чем при покупке нашей газеты в розницу, через газетный киоск.
Сегодня альтернативная подписка на полгода стоит всего 444 рубля, это дешевле, чем покупать в розницу. Для того чтобы её получить, теперь никуда ходить не надо. Как только газета выходит с конвейера, она посредством курьерской службы сразу отправляется напрямую в те квартиры, которые оформили подписку.
Для того чтобы оформить альтернативную подписку необходимо: заполнить квитанцию, опубликованную в газете "Эфир", вырезать её из газеты, и в завершении произвести оплату по счёту, который также указан в квитанции. Заплатить можно в любом банке.
А теперь внимание! - подписка на ближайшие полгода завершится уже 20 июня.
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«Вести Пермь» - вечерний выпуск 17.06.19
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