Подписка на газету «Эфир» заканчивается 20 июня

У жителей Пермского края осталось несколько дней, чтобы оформить альтернативную подписку на газету "Эфир". Акция заканчивается уже послезавтра.

В газете можно найти массу полезной информации, самую точную полную программу телепередач, региональные новости, а в последнем номере купон-квитанцию, с которым любимая газета станет еще дешевле.

Нина Паластрова, подписчик газеты "Эфир":

- Вот когда первый листочек появился, Эфирчик такой, потом двойной листочек, потом больше стал.

Нина Александровна, читает газету "Эфир" практически с первого дня её появления в Перми. Сначала это была просто программа передач, а потом всё больше полезной информации стало появляться на её страницах.

Нина Паластрова, подписчик газеты "Эфир":

- Чем мне редакция этой газеты нравится, тем, что здесь есть кроссворды - это прям бальзам для любителей. Здесь есть советы по домоводству, по садоводству.

Нина Александровна обычно газету "Эфир" покупала в киоске рядом с домом, но сейчас их убирают с придомовых территорий. До ближайшего работающего идти далеко. В редакции газеты об этой проблеме знают и потому придумали для своих подписчиков, так называемую альтернативную подписку.

Дмитрий Оксюта, директор газеты "Эфир":

- Уникальность с альтернативной подпиской в том, что стоимость газеты "Эфир" по альтернативной редакционной подписке будет ниже, чем при покупке нашей газеты в розницу, через газетный киоск.

Сегодня альтернативная подписка на полгода стоит всего 444 рубля, это дешевле, чем покупать в розницу. Для того чтобы её получить, теперь никуда ходить не надо. Как только газета выходит с конвейера, она посредством курьерской службы сразу отправляется напрямую в те квартиры, которые оформили подписку.

Для того чтобы оформить альтернативную подписку необходимо: заполнить квитанцию, опубликованную в газете "Эфир", вырезать её из газеты, и в завершении произвести оплату по счёту, который также указан в квитанции. Заплатить можно в любом банке.

А теперь внимание! - подписка на ближайшие полгода завершится уже 20 июня.