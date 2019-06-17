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Губернатор — промышленникам: «Мы в состоянии продвигать и защищать ваши интересы»
В Перми прошло заседание Совета директоров промышленных предприятий Пермского края. Открывая его, губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что уже на протяжении двух лет в регионе сохраняется положительный индекс промпроизводства. По оперативным данным, за четыре месяца этого года он составил 100,8%. Инвестпроекты в промышленности позволят создать к 2024 году более 10 тысяч рабочих мест в Пермском крае. Глава региона и руководители крупнейших промышленных предприятий обсудили реализацию национальных проектов, утвержденных президентом России Владимиром Путиным.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: «У нас сложились хорошие отношения, в том числе и личные, с большинством крупных предприятий - те, кто представлен на территории края - со всеми. Ставьте задачи - мы здесь, в данном случае, правительство края, как крупный маркетинговый центр, продвигать и защищать ваши интересы точно в состоянии.»
Национальный проект по повышению производительности труда позволяет наращивать мощности, повышать качество продукции - в программе принимают участие уже 69 пермских предприятий.
Александр Сухановкий, генеральный директор группы предприятий ПЦБК: «Мы получили доступ к технологиям РосАтома. Мы получили выход во внешний мир, до этого как говорится «варились в собственном соку.»
Краевая корпоративная программа повышения конкурентоспособности позволила расширить рынки сбыта.
Армен Гарслян, заместитель генерального директора ПАО «Метафракс»: «Примерно 50 на 50 всегда у нас составляющая экспорта. Очень активная работа сейчас идет с минпромом над вопросом создания кластеров.»
Подводя итоги, губернатор поручил и дальше министерству промышленности оказывать предприятиям содействие в развитии промкооперации и выходе на внешние рынки.
Кроме того, сегодня на мероприятии чествовали лучших - медалью «Орденом за заслуги перед Отечеством» 2 степени награждены четверо пермяков, еще двоим присвоено звание Заслуженный машиностроитель РФ.
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