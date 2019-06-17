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← В Перми с 1 июля карту «МИР» можно будет использовать как льготный проездной

Карнавалы, фестивали, концерты: что покажут центры культуры Пермского края этим летом?

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С кукольного карнавала в Добрянке, который прошел 8 июня, началась летняя программа Центров культуры Пермского края. Уже который год её поддерживает региональное министерство культуры. На пресс-конференции в библиотеке им. Горького руководители из разных центров культуры отчитались о тех мероприятиях, что уже прошли и рассказали о тех, которые только планируются этим летом.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: «Чтобы жители края понимали, что есть много интересного не только в тех местах, где они живут не важно в Перми они живут или в другом месте. В течении неделе вы можете приехать в то или другое место и окунуться в совершено другую атмосферу.»

В той же Добрянке 20-го июля состоится самый сладкий фестиваль – «Фестиваль сладостей». Гости смогут не просто побывать на ярмарке сладостей и попробовать «пряники-добрянки», варенье, печенье и др. сладкие продукты, но и поучаствовать в кулинарных мастер-классах.

Елена Казакова, руководитель фестиваля (г. Добрянка) «Будет набираться специальная комнада, которая будет готовить торты, украшать эти торты и в конце на главной площади мы будем всех угощать этими тортами.»

Еще один «Центр культуры Пермского края – 2019» - город Оханск. Сюда предлагается приехать 13 июля на «Трогонтериевое слонотворение». Площадкой для проведения праздника станет обновленная городская площадь, которая сейчас реконструируется. Напомним, именно возле Оханска велись раскопки степного мамонта, ставшего одним из культурных символов этой территории. 

Елена Винокурова, заместитель главы администрации г. Оханска: «Мы говорим о том, что слон у каждого свой и каждый нужен найти в себе слона - то есть все площадки мы постараемся объединить единой творческой составляющей.»

 

Село Посад Кишертского района - самый малочисленный центр культуры Пермского края в этом году. Здесь 2-3 августа состоится арт-фестиваль «Дыхание ветра». Он объединит мастеров кузнечного дела, стеклодувов, керамистов, варганистов.

Андрей Вертипрахов: «У нас есть Матрёна Ивановна, которая кормит нас прямо из русской печи, у нас есть сцена прямо на воде - музыканты обожают это место, потому что это озеро впитывают эту музыку.»

Так, что это лето обещает быть насыщенным на интересные праздники и фестивали в разных уголках Пермского края. Реализация программ не ограничивается только фестивальными событиями. Одна из главных целей проекта – обновление инфраструктуры и создание комфортной городской среды. Это созвучно с целями национального проекта «Культура», который во многом направлен на муниципалитеты.

 

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте www.permfest.ru

 

 

 


Опубликовано: 17.06.2019 в 16:10 в рубрике - Вести Пермь

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