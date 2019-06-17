Павел Лях: в моей жизни наступает просто новый этап

Павел Лях прокомментировал приговор, который вынес сегодня Ленинский районный суд г. Перми. Напомним, бывшего министра спорта Пермского края признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.



- Спасибо всем, кто меня поддерживал - это было очень много добрых, порядочных, интересных людей, прежде всего, членов моей семьи. Будем двигаться дальше. В моей жизни наступает просто новый этап. Надеюсь, буду полезен обществу, как это было до этого, - сказал Павел Лях.



Добавим, суд оправдал бывшего чиновника по обвинению в халатности. Приговор - три года лишения свободы условно. Кроме того, Ляху запретили занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.

По версии следствия, Павел Лях подписал акты сдачи-приемки работ по реконструкции стадиона «Динамо». При этом он знал, что работы были выполнены не в полном объеме. Следственные органы оценили ущерб в 23,5миллиона рублей, но затем снизили эту сумму до чуть более 2,5миллиона рублей.

Суд продолжает оглашение приговора другим фигурантам этого уголовного дела - бывшему заместителю министра спорта Руслану Садченко и двум предпринимателям-подрядчикам.