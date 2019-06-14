Суд начал оглашать приговор по делу о хищениях при реконструкции стадиона «Динамо»
Ленинский суд г. Перми сегодня начал оглашать приговор по скандальному делу о хищениях во время реконструкции стадиона «Динамо», которая проходила в 2015 году. На скамье подсудимых - бывший министр спорта Пермского края Павел Лях, его заместитель Руслан Садченко, а также два предпринимателя-подрядчика. Изначальная стоимость реконструкции стадиона около 46 миллионов рублей, из них органы следствия в качестве первоначального ущерба посчитали 23,5 миллионов рублей. Сегодня суд уже говорит о сумме ущерба чуть более 2,5 миллионов рублей. Плюс претензии к качеству проведенных работ. Акты о выполнении которых и подписал тогдашний региональными министр Павел Лях, под влиянием своего заместителя.
Алексей Полевщиков, судья Ленинского районного суда: «После чего убедил министра физической культуры и спорта Ляха подписать указанные акты о приемке выполненных работ. Заверив его в том, что работы по государственному контракту в дальнейшем будут выполнены в полном объеме.»
В итоге Павла Ляха судят по статьям халатность и превышение полномочий, что подразумевает условный срок. А вот Руслану Садченко и подрядчикам грозит куда более суровое наказание.
Юрий Соболев, прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры Пермского края: «Мы просили наказание всем подсудимым в виде реального лишения свободы - Тархову 6 лет, Перфирьеву 4 года и Садченко 3 года 6 месяцев».
Подсудимые свою вину не признают, упирают на то, что изначально проект реконструкции стадиона был недоработан. И некоторые дорогостоящие изменения пришлось вводить по ходу работ. Учитывая объем уголовного дела, оглашение приговора займет несколько дней.
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