В Перми наградили лучших врачей

В Прикамье подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Врач года». Церемония награждения победителей прошла в Перми в преддверии Дня медика. В специальной номинации «За спасение жизни» победила детский хирург Ольга Сухоставская. Вместе с коллегами она спасла новорожденную девочку, у которой была серьезная патология пищевода. Такие операции относятся к высшей, 5 категории, сложности. За 2,5 часа операции врачи полностью восстановили проходимость пищевода.

Свою карьеру Ольга начала в стенах детской краевой больницы 20 лет назад. На ее счету более 10 тысяч операций различной степени сложности. В профессию девушку привел характер.



Ольга Сухоставская, врач-детский хирург ГБУ «Краевая детская клиническая больница»: «Склад характера, мне надо быстро принимать решения, быстро видеть результат. Ребенок должен поправиться и своими ногами уйти.»

По итогам краевого этапа конкурса определены победители в 24 номинациях. Критериев было немало. Сначала претендента отбирали в стенах больниц, а затем подключалось специальное жюри. Кроме стажа не менее 10 лет, учитывались личные качества врачей, а так же отзывы пациентов.

Оксана Мелихова, министр здравоохранения Пермского края: «Хочу пожелать чтобы вы черпали свое вдохновение в ежедневном труде, в каждом пациенте, чтобы никогда не иссякало добродушие и желание спасать жизни.»

Медицина является приоритетной отраслью для краевых властей. Премии лучшим в профессии вручил глава региона Максим Решетников.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «Условия, ресурсы, понимание, цели, команда. Все это в Пермском крае сложилось. Абсолютно в наших с вами руках изменить и доступность и качество медицинской помощи и существенно снизить смертность населения.»

Все лауреаты регионального тура будут представлять Пермский край уже на заключительном, федеральном этапе конкурса. Имена победителей станут известны в конце июня.