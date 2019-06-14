На пермской набережной открылась выставка «Дягилев. Начало…»

На смотровой площадке пермской набережной сегодня открылся выставочный проект «Дягилев. Начало…». Это попытка представить малоизвестные факты о жизни Сергея Дягилева. Пермский период жизни будущего импресарио во многом забыт, но от этого он становится ещё более сенсационным в части событий, которые представлены в экспозиции, состоящей из 24 информационных стендов.

Выставка сформирована в хронологии историй, происходивших в Перми с Сергеем Дягилевым и вокруг него. Экспозиция иллюстрирована произведениями пермского художника Бориса Сатюкова, чьи графические работы изображают наш город начала и середины XIX века, родовую усадьбу в селе Бикбарда.

Отдельным ярким элементом оформления являются антикварные зеркала в старинных рамах. Внутри них в традициях русского быта представлены копии старых фотографий семьи Дягилевых и её окружения. Подходя к зеркалу, посетитель выставки будет видеть в нём себя и образы людей, живших в Перми в XIX веке. Каждая фотография, находящаяся внутри рамы, имеет файл-резюме на личность или группу персон.

Выставка интерактивна: стенды снабжены QR-кодами, которые ведут на специальные интернет-страницы. При желании можно ознакомиться с дополнительной информацией о событии, представленном на стенде, письмами Сергея Павловича к приёмной матери Елене Валерьяновне, его воспоминаниями, связанными с детскими годами. Выставка «Дягилев. Начало…» будет работать до 30 августа.

