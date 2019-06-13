«Вести Пермь» - вечерний выпуск 13.06.19

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- Снова встали. У Чусовского моста образовалась гигантская пробка.

- Курс на комфортный деловой климат. В краевой столице стартовали “Дни пермского бизнеса”

- В Перми почтили память Великого князя Михаила Романова. Он был расстрелян в окрестностях Мотовилихи 101 год назад.

- Когда уже потеплеет? Прогноз погоды от специалистов ГИС-центра ПГНИУ.