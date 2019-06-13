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«Вести Пермь» - вечерний выпуск 13.06.19 →

В Перми почтили память Великого Князя Михаила Романова

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В Перми почтили память Великого Князя Михаила Романова, который был расстрелян в ночь на 13 июня 1918 года. К именной часовне в Мотовилихинском районе прошел крестный ход. Среди крестоходцев - Андрей Романов, со своей фамилией считает грех не пройти.  

Андрей Романов, участник крестного хода: «Очень рад, что у нас возрождается память народная. В Екатеринбурге этот крестный ход столько народу собирает и я думаю и Пермь не отстает теперь».

В Пермь брата последнего российского императора сослали в марте 1918 года. Но пребывание Великого Князя здесь было недолгим и трагическим.

Отец Кирилл: «Совершая этот крестный ход вспоминаем не только самого князя Михаила, но всю царскую семью, вспоминаем трагические времена, которые проходили в России».

Заканчивается крестный ход у именной часовни в честь Михаила Александровича. Именно здесь в местечке малая Язовая ровно 101 год назад в ночь с 12 на 13 июня и был расстрелян Великий князь.

У дома, где жил Михаил Александрович, в Королевских номерах, в годовщину его гибели возлагают цветы современные потомки императорской династии.

Павел Куликовский-Романов, праправнук Императора Александра II: «Мы помним не только Михаила Александровича Великого князя... Но, для меня он символ того, что произошло в последующие годы в России».

Как продолжение традиций начала 20 века - совещание по проведению акции «Белый цветок». По решению краевых властей, в Прикамье благотворительный базар пройдёт уже в следующем году. Белый цветок- символ акции и благодарность за внесённую лепту.

Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: «Для нас чрезвычайно важно было, чтобы традиции благотворительности, которые сейчас возрождаются принимали те формы, которые были наиболее популярны и эффективны в начале 20 века, в конце 19 века».

На первых научно-образовательных чтениях, посвященных истории Императорского дома Романовых, с одной кафедры выступают видные российские историки и священнослужители. Пермский архив презентует сборник документов о последнем периоде жизни и убийстве Великого Князя.

Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории: «Но это далеко не все, что может быть сказано и уж тем более не все, что может быть открыто. То есть, мы точно опубликовали все, что известно, но ведь есть масса документов, о которых мы знаем, что они были».

По инициативе Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке губернатора Пермского края научно-образовательные чтения решено сделать ежегодными. И пусть повод собраться, во многом трагический, история таит в себе еще много открытий.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.06.2019 в 22:29 в рубрике - Вести Пермь

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