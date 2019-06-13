Сегодня стартовали «Дни пермского бизнеса»
Сегодня в Перми открылся ежегодный форум «Дни пермского бизнеса». Предприниматели здесь не только встречаются с представителями власти, чтобы напрямую обсудить насущные проблем, но и на примерах показывают, что уже сделано и дает, в частности, новые рабочие места и хорошие зарплаты.А начались уже десятые по счету «Дни пермского бизнеса» с пленарного заседания, темой которого стала «Трансформация делового климата». Заявленный «новый формат» общения власти и бизнеса - себя тут же оправдал - открывая обсуждения губернатор отметил, что современный бизнес вырос из специфики региона и теперь готов инвестировать в край.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: «Важно, что современные предприятия берут на себя большую общественную нагрузку, они понимают, что быть богатым и умным в одиночку можно, но не долго. Надо, чтобы богатым было общество, зажиточным, в хорошем смысле, был край.»
Об успешных и даже уникальных примерах пермского предпринимательства – в репортаже Марии Шиловой.
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