Снова встали. У Чусовского моста опять гигантская пробка
Огромная автомобильная пробка, как и 11 июня, образовалась сегодня вечером у Чусовского моста. По словам очецидцев, пробка начинается за несколько километров, еще в Добрянском районе, от Бабков. Со стороны Перми все парализовано от отворота на Ляды. Люди сидят в машинах больше трех часов. Причина в том, что дорожные рабочие в самый час пик стали срезать асфальт, хотя чиновники из краевого минтранса обещали, что ремонтные работы будут остановлены до 16 июня. Подрядчику было дано указание приостановить работы, но сегодня дорожники снова создали транспортный коллапс.
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