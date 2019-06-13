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← Сотрудники ГИБДД устроили условное ДТП на трассе Пермь-Березники

День города: самые яркие моменты

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Карнавал, концерт Преснякова и открытие нового фонтана - самые яркие моменты празднования Дня города - в репортаже Ларисы Стрельниковой.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.06.2019 в 19:00 в рубрике - Вести Пермь

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← Сотрудники ГИБДД устроили условное ДТП на трассе Пермь-Березники

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