День города: самые яркие моменты
Карнавал, концерт Преснякова и открытие нового фонтана - самые яркие моменты празднования Дня города - в репортаже Ларисы Стрельниковой.
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Карнавал, концерт Преснякова и открытие нового фонтана - самые яркие моменты празднования Дня города - в репортаже Ларисы Стрельниковой.
|13.06.2019 в 19:00
|13.06.2019 в 18:20
|13.06.2019 в 16:36
|13.06.2019 в 16:27
|13.06.2019 в 15:43
|07.06.2019 в 19:16
|04.06.2019 в 16:01
|31.05.2019 в 19:27
|29.05.2019 в 11:00
|29.05.2019 в 09:00
День города: самые яркие моменты
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Сотрудники ГИБДД устроили условное ДТП на трассе Пермь-Березники
Краевые власти обсудили поддержку малого и среднего бизнеса
195 тысяч пермяков отпраздновали День России и День города
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 11.06.19
В краевой клинической больнице им. Вагнера наградили лучших сотрудников
Последние штрихи. На участке ул. Луначарского завершаются работы
Журналисты ГТРК «Пермь» завоевали 10 наград на конкурсе «Вместе в цифровое будущее»
Прямое включение: генеральная репетиция концерта ко Дню города
В Добрянке прошел уникальный карнавал кукол
На «Небесной ярмарке» пройдёт битва двух армий
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