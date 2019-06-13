Сотрудники ГИБДД устроили условное ДТП на трассе Пермь-Березники

Сотрудники ГИБДД и других оперативных служб сегодня провели учения на трассе Пермь-Березники. По легенде, там столкнулись легковушка и автобус с пассажирами. Учения проходили в условиях максимально близких к реальным. На дорогу поставили разбитый автомобиль, а в автобусе находились пассажиры с муляжами различных травм. Подробности в репортаже Максима Пеккера.