Краевые власти обсудили поддержку малого и среднего бизнеса

Сегодня на заседании краевого правительства обсуждали поддержку малого и среднего бизнеса. В Пермском крае зарегистрированы примерно 108 тысяч предпринимателей, с оборотом более восьмисот млрд рублей. Через региональные проекты - реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Господдержка позволяет предприятиям развиваться и реализовывать инвестиционные проекты.

Анатолий Маховиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае: «Это повышает конкурентоспособность наших предприятий. Повышает их производительность. И благоприятно действует на инвестиционный климат в Прикамье.»

В рамках реализации нацпроекта в Прикамье создан консультационный центр «Мой бизнес». С момента открытия центра в начале года было оказано 2000 консультаций.

Всего в регионе работают более 90 мер поддержки. Все они направлены на улучшение условий ведения бизнеса. Динамику региона на Петербургском экономическом форуме отметил президент России Владимир Путин.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «Были озвучены результаты национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Пермский край поднялся с 47 на 25 место среди всех регионов России. На сегодня это лучший результат края за всю историю рейтинга».

И сегодня же на заседании правительства Пермского края депутат краевого Законодательного собрания, вице-президент общественной организации предпринимателей "Опора России" Роман Водянов, предложил разработать совместный проект для поддержки малого и среднего бизнеса. Главная задача - повысить уровень знаний у предпринимателей. В первую очередь, будут помогать решать проблемы, связанные с налогообложением и налоговыми проверками. Причем в этом Романа Водянова поддержала Чулпан Госсамова, руководитель Управления Федеральной налоговой службы Прикамья. Как показывает статистика, большая часть вопросов у малого и среднего бизнеса связана с налогами. Причем возникают они не из-за того, что хотят "укрыться" от налогов, а из-за незнания. Губернатор эту инициативу поддержал.

Роман Водянов, вице-президент Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России»: «Проект по увеличению налоговой грамотности предпринимателей за счет проведения мастер-классов, за счет прямого общения предпринимателей и инспекторов, за счет он-лайн образования.»