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← «Вести Пермь» - вечерний выпуск 11.06.19

195 тысяч пермяков отпраздновали День России и День города

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В Перми в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России и 296-летию города, приняло участие 195 тысяч человек. Такие данные озвучили в мэрии. В этом году День города проходил под слоганом «Пермь. Грани нового времени». Она отражает взаимодействие различных сфер жизни города, которые образуют единую среду с многочисленными гранями.

12 июня праздничные события начались - по традиции - с закладки пяти новых плит на Аллее Доблести и Славы на городской эспланаде.

На первой - имя географа и картографа Пермской Губернии Ивана Кривощёкова, другая посвящена 100-летию со дня рождения инженера-авиастроителя Бориса Изгагина, третья носит имя писателя Аркадия Гайдара, врача, ещё одна - учёного и просветителя Павла Серебренникова. На Исторической аллее появилась плита «1959 год – создание пермского регионального отделения Союза журналистов России».

В ДК им. Солдатова - так же - по традиции - вручили регалии Почётному гражданину города Перми. В этом году им стал заслуженный строитель Российской Федерации Михаил Плеханов. С 1958 года он занимался застройкой городских улиц.

Михаил Плеханов, почётный гражданин города Перми: «Когда мы сюда попали, в 1942 году, город был практически деревянный и на улице Ленина огороды были, и по Комсомольскому проспекту двухэтажные дома стояли. Все это приходилось мне сносить с 1970 по 1992 годы. Так что, все, что я мог делать для города - я делал.»

Праздничная программа на городской эспланаде продлилась до самого вечера. На главной сцене состоялось выступление певца Владимира Преснякова. Он исполнил свои известные песни. Всего же за день площадку городской эспланады посетили порядка 100 тысяч горожан, сообщили в администрации Перми. Завершил праздничную программу запуск нового фонтана на эспланаде. Шоу посмотрело 30 тысяч человек.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.06.2019 в 12:37 в рубрике - Вести Пермь

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