В Мотовилихе прошел чемпионат по футволлею

В День города жителям Мотовилихинского района была предложена насыщенная праздничная программа. На пляже возле Мотовилихинского пруда в День города прошел чемпионат по футволлею - это нечто среднее между футболом и пляжным волейболом. Игроки перебрасывают через сетку футбольный мяч - отбивать разрешается ногами или головой. Традиционную программу с песнями и танцами, а так же выступлением команды юных черлидерш на праздник подготовили пермские коллективы. Дети с удовольствием участвовали в мастер классах и угощались полезными сладостями. 296-ой день рождения Перми, однозначно, попал в историю - созданные на берегу пруда мозаики - с античными узорами сохранятся на долгие годы.