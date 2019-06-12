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195 тысяч пермяков отпраздновали День России и День города →
В Мотовилихе прошел чемпионат по футволлею
В День города жителям Мотовилихинского района была предложена насыщенная праздничная программа. На пляже возле Мотовилихинского пруда в День города прошел чемпионат по футволлею - это нечто среднее между футболом и пляжным волейболом. Игроки перебрасывают через сетку футбольный мяч - отбивать разрешается ногами или головой. Традиционную программу с песнями и танцами, а так же выступлением команды юных черлидерш на праздник подготовили пермские коллективы. Дети с удовольствием участвовали в мастер классах и угощались полезными сладостями. 296-ой день рождения Перми, однозначно, попал в историю - созданные на берегу пруда мозаики - с античными узорами сохранятся на долгие годы.
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«Вести Пермь» - вечерний выпуск 11.06.19
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