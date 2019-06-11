«Вести Пермь» - вечерний выпуск 11.06.19

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- Встреча Дня города. Пермь готовится отметить свое 296-летие.



- Последние штрихи. Сегодня должны открыть движение на участке ул. Луначарского.



- Гости из Поднебесной. Пермь посетила делегация из Циндао.



- Куеду избавят от пробок. Новую объездную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года.



- Мировая слава. Как балалаечник из Перми поразил своей игрой музыкантов группы Queen.