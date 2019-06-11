«Вести Пермь» - вечерний выпуск 11.06.19
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:
- Встреча Дня города. Пермь готовится отметить свое 296-летие.
- Последние штрихи. Сегодня должны открыть движение на участке ул. Луначарского.
- Гости из Поднебесной. Пермь посетила делегация из Циндао.
- Куеду избавят от пробок. Новую объездную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года.
- Мировая слава. Как балалаечник из Перми поразил своей игрой музыкантов группы Queen.
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