В краевой клинической больнице им. Вагнера наградили лучших сотрудников

В преддверии Дня медика в краевой клинической больнице им. Вагнера выбрали лучших сотрудников. Им вручили почетные знаки, а также грамоты и благодарственные письма от краевого министерства здравоохранения. Это первый этап конкурса «Врач года», впереди еще региональный и всероссийский этапы. Подробности в репортаже Максима Пеккера.