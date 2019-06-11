Последние штрихи. На участке ул. Луначарского завершаются работы

В ближайшие часы энергетики готовятся открыть для движения участок улицы Луначарского от Куйбышева до Газеты Звезда. Масштабную реконструкцию здесь сегодня завершили укладкой асфальта. Главные работы проведены ранее - под землёй уложено 376 метров новой тепломагистрали. Состояние коммуникаций влияет на качество подачи отопления в домах 200 тысяч жителей. Завершить работу по асфальтированию запланировали к 12 июня.

Напомним, реконструкция теплосетей на улице Луначарского проходит в три этапа: работы на участке от Попова до Куйбышева стартовали в апреле и уже выполнены, второй этап включает промежуток до Газеты Звезда (именно его открывают этим вечером), и третий, завершающий - коснётся участка до улицы Сибирской. Конкретные сроки начала раскопок здесь пока не названы, но уже известно, что продлятся они около месяца.

Максим Рябенко, главный инженер ООО «Пермская сетевая компания»: «После дня города мы выходим на третий этап реконструкции теплотрассы на улице Луначарского. Работы будут выполняться той же подрядной организацией, мы по итогам двух этапов ей доверяем. И уверены, что всё пройдёт качественно и в срок».