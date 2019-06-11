Журналисты ГТРК «Пермь» завоевали 10 наград на конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

Журналисты ГТРК «Пермь» завоевали сразу 10 наград в региональном этапе ежегодного всероссийского конкурса «Вместе в цифровое будущее» от компании «Ростелеком». Всего было заявлено 1871 работа, из них 377 - на региональном этапе. Абсолютным победителем в номинации радио и телевидение в Пермском крае стал журналист ГТРК «Пермь» Максим Лабутин с материалом «День оленевода», который журналист привез из командировки на Ямал.



Добавим, что в течение года, журналисты «Вести Пермь» подключали к интернету школы и больницы в глубинках края, тестировали камеры, следящие за тем как выпускники сдают ЕГЭ, провожали паркоматы на их новые места во время расширения зоны платной парковки, рассказывали и том, как с помощью видеонаблюдения защитить от пожаров леса или приусадебные участки, а с приходом цифрового телевидения - помогали настроить картинку высокой четкости в селах и деревнях.

Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «Команда «Вестей» всегда приезжает первая. Эта пунктуальность - она очень приятная. И второй момент - это всегда необычные, всегда креативные стендапы корреспондентов. Ради них приходится куда-то ехать, забираться, но потом, когда смотришь в эфире, думаешь - «это же круто!»