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Прямое включение: генеральная репетиция концерта ко Дню города
На главной сцене у Театра-Театра в эти минуты проходит генеральная репетиция концерта, посвященного 296-летию г. Перми. О последних приготовлениях и о том, что пермяков и гостей города ждет на празднике, в прямом эфире рассказала наш корреспондент Светлана Бельская.
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