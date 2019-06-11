Прямое включение: генеральная репетиция концерта ко Дню города

На главной сцене у Театра-Театра в эти минуты проходит генеральная репетиция концерта, посвященного 296-летию г. Перми. О последних приготовлениях и о том, что пермяков и гостей города ждет на празднике, в прямом эфире рассказала наш корреспондент Светлана Бельская.