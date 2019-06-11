В Добрянке прошел уникальный карнавал кукол
В Добрянке прошел уникальный карнавал кукол "В гости к Чуче". Для того, чтобы принять участие в этом шествии местные жителиготовятся весь год. Уникальный карнавал кукол проходит уже в 7-й раз. А началось все с этого деревянного человечка, по имени Чуча. Он появился в Добрянке почти 40 лет назад.
Посмотреть и поучаствовать в этом кукольном празднике приезжают ежегодно гости со всего региона. В нынешнем году кукольный карнавал обрел международный статус. Для участия в фестивале в «столицу Доброты» прибыли гости из Сицилии и привезли с собой своих уникальных кукол.
Анжело Сичилия - директор одного из старейших сицилийских кукольных. Для жителей Добрянки и всех гостей он со своими актёрами показал сразу несколько отрывков их своих спектаклей.
Анжело Сичилия, директор Сицилийского кукольного театра (г. Палермо): «Наша задача Сицилийского кукольного театра, позиционировать Сицилию, что это не только мафия, но это красивая страна это сильный народ, любящий свою культуру. И вот второй спектакль как раз этому посвящён.»
В этом году именно Добрянка, стала центром культуры Пермского края. Этот проект уже много лет поддерживает региональное министерство культуры.
Елена Казакова, руководитель фестиваля "В гости к Чуче": «Фестиваль у нас этот долгожданный для жителей нашего города и для наших гостей, у нас всегда приезжает очень много гостей. Готовиться мы начинаем за долговременное, уже в феврале открывается штаб фестиваля.»
В этот день в Добрянке проходила масса конкурсов на кукольную тему. Самым ярким стало состязание чучел. Их жители и гости делали своими руками. Огромная и специальная программа была рассчитана на детей - начиная с малышей и заканчивая подростками. Ну а завершился кукольный праздник масштабным флешмобом.
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