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← На «Небесной ярмарке» пройдёт битва двух армий

В Добрянке прошел уникальный карнавал кукол

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В Добрянке прошел уникальный карнавал кукол "В гости к Чуче". Для того, чтобы принять участие в этом шествии местные жителиготовятся весь год. Уникальный карнавал кукол проходит уже в 7-й раз. А началось все с этого деревянного человечка, по имени Чуча. Он появился в Добрянке почти 40 лет назад.

Посмотреть и поучаствовать в этом кукольном празднике приезжают ежегодно гости со всего региона. В нынешнем году кукольный карнавал обрел международный статус. Для участия в фестивале в «столицу Доброты» прибыли гости из Сицилии и привезли с собой своих уникальных кукол.

Анжело Сичилия - директор одного из старейших сицилийских кукольных. Для жителей Добрянки и всех гостей он со своими актёрами показал сразу несколько отрывков их своих спектаклей.

Анжело Сичилия, директор Сицилийского кукольного театра (г. Палермо): «Наша задача Сицилийского кукольного театра, позиционировать Сицилию, что это не только мафия, но это красивая страна это сильный народ, любящий свою культуру. И вот второй спектакль как раз этому посвящён.»

В этом году именно Добрянка, стала центром культуры Пермского края. Этот проект уже много лет поддерживает региональное министерство культуры.

Елена Казакова, руководитель фестиваля "В гости к Чуче": «Фестиваль у нас этот долгожданный для жителей нашего города и для наших гостей, у нас всегда приезжает очень много гостей. Готовиться мы начинаем за долговременное, уже в феврале открывается штаб фестиваля.»

В этот день в Добрянке проходила масса конкурсов на кукольную тему. Самым ярким стало состязание чучел. Их жители и гости делали своими руками. Огромная и специальная программа была рассчитана на детей - начиная с малышей и заканчивая подростками. Ну а завершился кукольный праздник масштабным флешмобом.

Метки: в Пермском крае, Культура

Опубликовано: 11.06.2019 в 16:16 в рубрике - Вести Пермь

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