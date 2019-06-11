На «Небесной ярмарке» пройдёт битва двух армий

На «Небесной ярмарке» в Кунгуре в этом году пройдёт битва двух армий. Об увлекательных новинках фестиваля рассказали сегодня журналистам организаторы. Фестиваль воздухоплавания каждый год собирает более 50 тысяч зрителей, из самых разных регионов России и стран мира. Состязаться за награды в зачётах парапланерного спорта и сверхлёгкой авиации в этот раз будут 20 команд, включая Японию и Казахстан. Традиционно насыщенную спортивно- культурную программу праздника, с 29 июня по 6 июля, в этот раз дополнят ежедневными интерактивными развлечениями для зрителей. Ключевое из них - битва Красной и Синей армий. Спортсмены- профессионалы, любители и просто заинтересованные гости разделятся на два лагеря, и согласно ежедневному секретному плану поведут войну за территориальное превосходство - в воздухе, на земле и даже воде - символические зоны, на которые поделят Кунгур.

Игорь Вековшинин, организатор фестиваля, президент федерации парапланерного спорта Пермского края: «Театрализованная игра, военные действия, где спортсмены будут бомбить, скидывать маркеры, мешочки с песочком, либо шарики с водой. Есть конкретная цель, например, детский бассейн на стадионе, И вот, наш пилот заходит на эту цель, прямо снижается, люди всё это видят, это всё очень красочно. Он снижается и бомбит эту цель, и соответственно, чья армия большее количество объектов забомбила, на текущий момент, день, они захватили большую территорию.»

Начало всех стартов парапланов, паралётов, дельталётов и самолётов- можно увидеть на аэродроме «Мыльники». Базой для арт- и спортфестивалей станет стадион «Труд»- там пройдут всероссийская выставка собак, рок-фестиваль «Учимся летать» и другие мероприятия. Ежедневное промежуточное подведение итогов воздушных баталий -на Соборной площади- она же самая высокая просмотровая точка города. День города - 5 июля, так же, впишется в фестивальную программу- посветят его году театра, и повторят все театральные постановки, перформансы и творческие выступления, показанные на «Небесной ярмарке» в течение недели.

Андрей Вертипрахов, организатор и создатель фестиваля, президент федерации воздухоплавательного спорта Пермского края: «Новое такое введение- это путешествие, это несколько полётов. Идёт непрерывно- несколько экипажей взлетают. Приземлились, ночуют, общаются с местными жителями, у них задача будет поставлена, чтобы они изучили этот край.»